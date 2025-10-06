#RTVOLTREICONFINI
Barachini (Forza Italia): "L'informazione è viva, ogni nuova iniziativa editoriale va salutata con felicità"
Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e Editoria saluta la giornata di rilancio per San Marino Rtv
Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alberto Barachini, senatore di Forza Italia, tra gli ospiti istituzionali collegati dagli studi di Montecitorio, a Roma, per la maratona televisiva in diretta della San Marino Rtv.
