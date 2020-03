Basilica del Santo: la benedizione del Vescovo Andrea Turazzi ai sammarinesi

Monsignor Andrea Turazzi

Ieri al tramonto, in pieve, Monsignor Andrea Turazzi ha aperto le porte della Basilica del Santo ed esposto le reliquie del Santo Marino, con la benedizione ai sammarinesi e la preghiera perché si fermi l'epidemia. Un pastore, solo, in cammino, nei luoghi cari alla spiritualità feretrana.

"Troverò porte chiuse, ma le aprirò per entrare", ha detto il Vescovo Andrea Turazzi che ieri sera ha innalzato la sua preghiera al santo Patrono Marino, inginocchiandosi davanti alla reliquia. Con la reliquia, raggiungendo il sagrato, ha poi impartito la benedizione su tutta la Repubblica a testimonianza della fede del popolo sammarinese e feretrano. Immagini forti per un gesto denso di significato. A pochi giorni dall'evento che ha emozionato il mondo, con la preghiera del Santo Padre in una piazza San Pietro deserta, Monsignor Turazzi prega perché cessi l'epidemia e “perché sappiamo resistere con responsabilità alle restrizioni necessarie”.