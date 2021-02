SIT-IN "Basta proclami!", flash mob della CSdL sull'avvio delle vaccinazioni In piazza della Libertà seduti e distanziati

Tenere viva la democrazia anche in tempo di Covid. Con questo obiettivo la CSdL ha organizzato, questa mattina sul Pianello, un flash mob nel pieno rispetto delle norme anticontagio: seduti, distanziati e silenziosi. I messaggi erano affidati ad alcuni cartelli, che richiamavano i temi della manifestazione: a partire dalla campagna di vaccinazioni, per rivendicare la necessità di avviare quanto prima la somministrazione delle dosi vaccinali ai cittadini. Tra gli altri argomenti forti: la necessità di trasparenza sul prestito ponte e sui responsabili delle crisi bancarie, il debito pubblico, il sostegno ai lavoratori e ai settori economici in difficoltà, il progetto di sviluppo e la concertazione sulle riforme. La CSdL ha anche inviato una lettera al Governo, che affronta il tema cruciale dei grandi debitori. Una delegazione del sindacato, al termine del flash mob, ha incontrato i partiti di opposizione al Kursaal, dove sono in corso i lavori consiliari.

Nel video l'intervista al Segretario Csdl Giuliano Tamagnini, che ribadisce le motivazioni della manifestazione e l'esigenza di partire immediatamente con la campagna vaccinale: "Basta proclami"

