BattiCinque dona alla UOC disabilità un test cognitivo per adulti

Un test diagnostico cognitivo per gli adulti: lo ha donato l'Associazione BattiCinque alla UOC disabilità – su richiesta del suo Direttore Francesca Civerchia - grazie ai contributi del 3x1000.Uno strumento scientifico preziosissimo, poiché misura in modo obiettivo le funzioni cerebrali, evidenziando non solo deficit ma anche potenzialità ed abilità. “Oltre alla testistica – precisa la presidente di BattiCinque Fanny Gasperoni - abbiamo voluto offrire anche la formazione di due professionisti della stessa UOC. Teniamo tantissimo al fatto che le nostre donazioni abbiano un seguito e un ritorno a tutta la popolazione”.

Un aiuto a professionisti, disabili e famiglie: “Grazie a questa donazione – commenta Francesca Civerchia - il servizio disabilità avrà un documento scientifico per poter valutare le competenze cognitive e intellettive delle persone adulte, per avere un quadro ancora più efficace e più preciso, per poter realizzare dei progetti educativi individualizzati e per poter poi progettare sulla persona un progetto di vita specifico”.

Per l'associazione e la UOC disabilità oggi è una giornata speciale, che suggella una sinergia che si basa su operatività e concretezza. La presenza del Direttore Generale ISS Claudio Vagnini e del Direttore dipartimento territoriale e socio-sanitario Pierluigi Arcangeli, testimonia sensibilità e attenzione al tema. La donazione rientra pienamente nella mission di BattiCinque, ferma sostenitrice della collaborazione del terzo settore con le istituzioni, e da sempre convinta che la formula vincente sia “fare rete”.









