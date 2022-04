GIORNATA CONSAPEVOLEZZA SULL'AUTISMO BattiCinque, "Pomeriggi da ricordare": il progetto di inclusione sociale per bambini e adolescenti Ne ha parlato la presidente dell'Associazione Carolina Ceccoli

Nel 2007 le Nazioni Unite sancirono la giornata proprio per permettere di diffondere una sempre più ampia informazione sulla diversità nello sviluppo neurologico delle persone. Secondo l'osservatorio nazionale italiano un bambino su 77, di età compresa tra i 7 e i 9 anni, presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi. A San Marino, l'Associazione BattiCinque da anni opera su territorio con progetti ad hoc per bambini e famiglie, oltre che per tenere vivi consapevolezza e dibattito.

"Questa giornata in particolare - spiega Carolina Ceccoli, presidente Associazione BattiCinque - ci permette di approfondire un po' di più quello che è il tema dell'autismo e della neuro diversità. Noi faremo un convegno, prossima settimana, proprio per approfondire un po' di più questo argomento anche se tutto l'anno portiamo avanti progetti". “Pomeriggi da ricordare” è uno di questi; uno spazio per rendere speciali e ricchi di giochi i pomeriggi dei bambini.

"Durante l'anno 2021 - aggiunge Carolina Ceccoli - abbiamo portato avanti questo progetto pilota e riguarda soprattutto l'inclusione sociale sia di bambini che di adolescenti. È un progetto che riguarda appunto la convivialità dei ragazzi nei contesti extra scolastici".

Nel servizio l'intervista a Carolina Ceccoli (Presidente Associazione BattiCinque)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: