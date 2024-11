BattiCinque: "Siete una grande famiglia" ha sottolineato la Reggenza Udienza per i 10 anni dalla fondazione dell'Associazione. Ospite speciale il pianista autistico Salinari stasera in concerto al Titano

Dalla paura al talento puro, Francesco Salinari è un maestro di pianoforte autistico. Ha iniziato con la musicoterapia ed è il primo che si è laureato al Conservatorio in Italia. E' stato invitato dalla associazione BattiCinque per i suoi 10 anni dalla fondazione. Era novembre 2014 quando un piccolo gruppo di genitori, mossi dalle numerose esigenze che presentavano i loro figli con sviluppo atipico, hanno deciso di mettere insieme le loro forze. Genitori e ragazzi sono stati ricevuti oggi in udienza: una "grande famiglia" l'ha definita la Reggenza nel suo discorso alla quale va "un grande encomio per aver dato vita a tante progettualità, tra queste il parco inclusivo di Faetano".

"In questi 10 anni BattiCinque è stata un pilastro per tante famiglie e persone che convivono con l'autismo e i disturbi del neuro-sviluppo - ha continuato il Segretario alla Sanità Mariella Mularoni - Attraverso il vostro impegno avete contribuito a diffondere una maggior consapevolezza nell'intera società".

Una giornata di festa che è continuata con l'inaugurazione della prima sede fisica di Borgo Maggiore. "Questo importante momento segna l'inizio di un nuovo capitolo per la nostra Associazione - ha detto la presidente Fanny Gasperoni - e porta con sé l'auspicio di poter realizzare progetti ancora più ambiziosi e concreti"



Gran finale alle 21 con il concerto di Francesco Salinari al Teatro Titano. L'ha detto lui: "Per me, che sono di Taranto il pianoforte è come il mare".

Nell'occasione è stato fatto omaggio alle Autorità del libro "Francesco e la chiave del suo mondo" scritto dalla madre Antonia. Un momento davvero emozionante vissuto dai "5 pezzi facili", i bambini fondatori, così descritti nel libretto disegnato da Samanta Laporte e scritto da Daniele Baldisserri nel 2014, che ora sono diventati splendidi adolescenti. Nel video le interviste a Fanny Gasperoni, pres BattiCinque, Francesco Salinari, pianista.

