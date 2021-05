VACCINAZIONI Battistini (Asmo): "Non ci risultano medici no vax" Sempre meno contagi e ricoveri in Repubblica, mentre inizia da oggi la vaccinazione per soggiornanti e residenti non assistiti Iss

L'andamento dei dati epidemiologici a San Marino continua a dare segnali benauguranti. Scende infatti a 37 il totale dei positivi attivi, - età media 42 anni -, sono 7 in meno rispetto all'ultimo aggiornamento. Soltanto 2 i nuovi casi su 133 tamponi eseguiti ieri, a fronte di ben 9 guarigioni nelle ultime 24 ore. Calano a 6 i ricoveri, 1 in meno rispetto al precedente bollettino: 2 pazienti si trovano nelle stanze di isolamento, mentre la saturazione della terapia intensiva resta stabile al 33% con 4 degenze.

Entro domani o al massimo giovedì sarà disposta l'annunciata chiusura del reparto Covid. 37 i pazienti seguiti a domicilio. Non si registrano nuovi decessi.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, è ripresa oggi la somministrazione dei richiami, almeno un migliaio. E sono iniziate le inoculazioni delle prime dosi di vaccino anche per i soggiornanti e i residenti non assistiti Iss. Per questa categoria si prosegue nella giornata di lunedì 10 maggio. A stretto giro poi l'emanazione del regolamento per la vaccinazione dei turisti stranieri, non italiani.

[Banner_Google_ADS]



Ultimamente a tenere banco è quanto disposto dal nuovo decreto legge in vigore, a proposito della vaccinazione per il personale sanitario e socio-sanitario. In sintesi, l'articolo 14 del DL stabilisce infatti che la scelta di non vaccinarsi da parte di coloro che prestano servizio presso l’Iss e nelle strutture sanitarie e socio sanitarie a partecipazione pubblica, determina la loro sospensione dal diritto di svolgere prestazioni a contatto con pazienti o utenti, il tutto qualora non sia possibile prevedere mansioni alternative per gli stessi obiettori. Situazione che avrebbe suscitato le contestazioni da parte di alcuni sanitari, stando a quanto riportato da un quotidiano locale, preannunciando dispute legali. “Non ci risulta che ci siano medici no vax, ma casi isolati di figure non mediche sì, circa una decina – commenta il Presidente dell'Associazione Sammarinese Medici Ospedalieri, Antonio Battistini, ribadendo, a nome proprio e di Asmo, quanto sia “sacrosanto l'obbligo di vaccinarsi da parte dei sanitari”. “Ci auguriamo che tornino sui loro passi - aggiunge - il vaccino funziona, non ha dato problemi, ed il successo della campagna vaccinale lo si vede anche in termini di decompressione dell'ospedale. San Marino sta ripartendo, - conclude – difficile aspettarsi di più”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: