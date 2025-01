DOMAGNANO Battuta al cinghiale a Domagnano, APAS: "Atto di violenza e crudeltà inaudita" Annuncia che chiederà al Segretario al Territorio e Ambiente, in qualità di Presidente dell’Osservatorio della Fauna e relativi Habitat, di convocare una riunione urgente.

A poco più di una settimana dalla braccata che ha portato all’abbattimento di 27 cinghiali nella zona San Michele-Ranco-Domagnano, l’APAS torna a esprimere il proprio dissenso, definendo l’episodio un "atto di violenza e crudeltà inaudita". La strage, spiega l’associazione, ha colpito "animali indifesi, comprese femmine gravide, stanate forzatamente dai loro nascondigli in un’area protetta dove vige il divieto di caccia."

Nella nota, l’Associazione Protezione Animali Sammarinesi si interroga sull’esempio dato alla comunità, in particolare ai giovani, definendo inaccettabile "il clima di urla, bestemmie e risate che ha accompagnato il macabro massacro". L’associazione critica anche la sproporzione dell’intervento: "Un esercito di cacciatori superava di gran lunga il numero degli animali abbattuti. - scrive - Nessuna emergenza avrebbe potuto giustificare un’azione di questo genere."

Per affrontare la questione, l’APAS annuncia che chiederà al Segretario al Territorio e Ambiente, in qualità di Presidente dell’Osservatorio della Fauna e relativi Habitat, di convocare una riunione urgente. L’associazione porterà le sue proposte: la necessità di garantire il rispetto degli animali nelle Oasi faunistiche, abolire la caccia in braccata per i rischi e l’incompatibilità con il territorio sammarinese, e valutare alternative più sostenibili, basate su dati scientifici.

"È fondamentale un cambio di rotta per tutelare la fauna e promuovere una cultura del rispetto," conclude l’APAS.

