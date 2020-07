ESPOSTO BCSM e consulenza a Sandro Gozi: archiviato procedimento a carico di Catia Tomasetti

E' stato archiviato il procedimento che vedeva indagata Catia Tomasetti, quale Presidente di Banca Centrale, per presunte irregolarità nella consulenza accordata da BCSM a Sandro Gozi. E' lo stesso istituto, con una nota, a comunicarlo: “Dopo due anni di scrupolose indagini - si legge - il Commissario della Legge ha ritenuto che non emergesse alcuna condotta rilevante a suo carico. “Una ottima notizia per la Presidente – si legge ancora - ma tale atto non sana il danno pubblico della gogna mediatica ingiustamente subita, né il danno a persone ed Istituzioni che perseguono finalità di interesse pubblico e sistemico”. Dalla Tomasetti anche il ringraziamento a quanti l'hanno sostenuta - sammarinesi e vertici e personale di BCSM - ma al contempo l'auspicio che anche la Repubblica di San Marino “si doti di norme - scrive - perché le Autorità non debbano togliere tempo alle proprie finalità per difendersi da accuse contenute in esposti anonimi, dietro i quali può nascondersi chiunque, anche soggetti che ne vogliano impedire il perseguimento dei fini istituzionali”.



