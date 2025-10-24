BCSM nega l'acquisizione di Banca di San Marino da parte di un gruppo estero

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino comunica di avere negato l'acquisizione della maggioranza del capitale di Banca di San Marino da parte di un gruppo estero.

La decisione, si legge in una nota diffusa dall’Istituto, è stata assunta “alla luce del complesso delle informazioni acquisite, anche grazie alla cooperazione nazionale e internazionale con altre Autorità e Istituzioni”, e si fonda su criteri prudenziali e di vigilanza, in linea con la normativa vigente e le migliori prassi internazionali in materia di reputational suitability.



"Così come già confermato ieri dal Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti - afferma il Direttore Generale BCSM Andrea Vivoli - ribandiamo la solidità e la liquidità di Banca di San Marino, ponendoci a tutela della stessa nei confronti di chiunque diffonda notizie che mettano in dubbio la sua continuità operativa".









