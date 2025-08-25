Beccari al Meeting: "Dialogo interreligioso bandiera della politica estera sammarinese"

Nei principali teatri di guerra il conflitto tra religioni e culture acuisce le tensioni e spesso è tra le cause dirette. Anche in Siria fu così. Se n'è parlato nel panel del Meeting di Rimini “La presenza della comunità cristiana in Siria e la libertà religiosa”. Ora il Paese emerge da anni di conflitto con un futuro incerto. In questo scenario delicato il vicario apostolico di Aleppo, Hanna Jallouf, e il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dialogano su sicurezza e garanzie per la piccola comunità cristiana, che aspira a contribuire attivamente, all’interno di un ricco mosaico di fedi e culture, alla rinascita della Siria. Presente anche il segretario agli Esteri Luca Beccari che nel suo indirizzo di saluto propone una riflessione sullo scenario globale dominato da conflitti, con gravissime ripercussioni sulle popolazioni civili.

"Noi abbiamo ribadito l'importanza del dialogo interreligioso - sottolinea Beccari - che è una bandiera della politica estera sammarinese che speriamo di riuscire a portare in ambito multilaterale. Il paradosso è che un cristiano all'estero, che non sia in Italia o in Europa, debba abbandonare le proprie origini, la propria identità per motivi religiosi. Questo non deve accadere in Siria, non deve accadere in nessun'altra parte del mondo, così come non deve accadere che chi crede in un'altra religione debba fare lo stesso".

Sottolineati dunque gli sforzi internazionali di San Marino sul tema, ricordando anche il ruolo svolto all’interno del Consiglio d’Europa.

"Credo che questo ci debba far pensare - continua Beccari -, soprattutto con riferimento ad altri scenari, come quello palestinese che continua a registrare vittime e atrocità e sembra, nonostante gli orientamenti della comunità internazionale, lontano dal riappacificarsi".

Nel video l'intervista a Luca Beccari (segretario agli Esteri)













