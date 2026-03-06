TV LIVE ·
Beccari: "In 24-48 ore tutti i sammarinesi che hanno espresso la volontà di rientrare saranno a casa"

6 mar 2026

"Stiamo seguendo dall'inizio di questo conflitto circa 50 persone che possiamo dividere sostanzialmente in due gruppi: quelli che sono fisicamente nei territori di guerra e quelli che sono in paesi diciamo sicuri fuori dai territori di guerra ma che hanno problematiche di rientro legate alla riprogrammazione dei voli che transitavano o su Doha o su Dubai principalmente. Concentrandoci sul primo blocco possiamo dire che nel giro di 24-48 ore salvo eventuali ritardi di traffico aereo o contingenze varie, tutti coloro che hanno espresso la volontà di tornare a San Marino saranno a casa, rimangono a Dubai circa 10 persone che hanno scelto di rimanere già residenti lì" dichiara Luca Beccari, Segretario agli Esteri. Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario agli Esteri. 




