L'intervista al Segretario Luca Beccari

Il Segretario agli Esteri Luca Beccari, ospite al TG San Marino, ribadisce la forte condanna del Titano all'aggressione russa in Ucraina, come ribadito oggi pomeriggio in riunione con OSCE. Un impegno che si è deciso di portare avanti anche nel Congresso di Stato straordinario convocato oggi.

Nel video l'intervista al Segretario agli Affari Esteri Luca Beccari al TG San Marino

Leggi la nota della Segreteria Affari Esteri sulla crisi ucraina