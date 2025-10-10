CONSULTA CITTADINI RSM ESTERO Beccari, Segretario Esteri; "Le comunità sammarinesi all'estero auspicano un trattamento paritario" "Nel corso di questo mandato presteremo particolare attenzione alle Comunità" ha garantito la Reggenza

Si sono aperti stamattina i lavori della 52esima Consulta dei cittadini sammarinesi all'estero. A Palazzo SUMS il confronto con il Segretario agli Esteri Luca Beccari sugli sviluppi politici del Paese, dal riconoscimento della Palestina, all'accordo di associazione europea con le sue opportunità. Sul tavolo, ha detto Beccari alla platea: "resta la riforma dei soggiorni culturali in una ottica di potenziamento, l'identificazione di una nuova sede del museo dell'emigrante e di una nuova sede della Consulta".

Nel pomeriggio l'udienza ufficiale con i Capi di Stato Matteo Rossi e Lorenzo Bugli occasione per trattare le questioni più care, anche grazie all'intervento di Norma Graciela Ceccoli in rappresentanza della Argentina che ha raccontato la storia di migrazione a Cordoba di suo nonno. "I cittadini all'estero sono un tema che parla di noi - ha continuato il Segretario Luca Beccari - serve un assetto definitivo sui temi sensibili per abbattere le differenziazioni su questioni come voto e trasmissione della cittadinaza". Argomenti che sono in parte oggetto della Commissione riforme istituzionali e in parte trattate nelle legge in discussione in Consiglio.

"Bisogna distinguere fra alcune questioni che possono essere risolte de plano con accorgimenti tecnici, altre invece che richiedono una valutazione politica più approfondita, perché ad esempio stabilire modalità di voto a distanza, capisco che specie in un paese come San Marino dove parlare, l'ho detto un'altra volta qualche anno fa, lo ripeto oggi, parlare di voto per corrispondenza a San Marino è come parlare di corda in casa dell'impiccato - commenta Otello Pedini, Presidente della Consulta -. Siamo uno Stato piccolo, ma come diceva un diplomatico piemontese dell'Ottocento, il più piccolo Stato del mondo, purché non sia vassallo o tributario e noi non siamo né vassalli né tributari nel suo territorio è indipendente come lo zar dell'Impero Russo".



"Nel corso di questo mandato reggenziale presteremo particolare attenzione alle Comunità, a tutte le Comunità che rappresentano i sammarinesi nel mondo, dai nuclei più ampi a quelli più piccoli, altrettanto significativi" hanno sottolineato i Capi di Stato, augurando buon lavoro alla Consulta. "Da una parte c'è grande consapevolezza da parte delle comunità che occorre mantenere degli equilibri, dall'altra c'è però anche la voglia di avere un trattamento paritario. Su questo le istituzioni tutte devo dire insomma sono ben consapevoli, credo che la Commissione per le Riforme Istituzionali rappresenterà probabilmente il contesto migliore per poter affrontare questi temi e che insomma già di passi avanti se ne sono fatti nel tempo e se ne continueranno a fare nel prossimo futuro" ha concluso Luca Beccari, Segretario agli Esteri. Nel video le interviste a Luca Beccari, Segretario agli Esteri, Otello Pedini, Presidente della Consulta.

