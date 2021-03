AMBIENTE Beccari srl: al via la bonifica dei capannoni

Beccari srl: al via la bonifica dei capannoni.

Sono partiti i lavori di bonifica con lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti presenti nel capannone gestito della Beccari Srl. La ditta incaricata ha stimato che serviranno 4 mesi per completare l’intervento. Il Coordinamento per la Protezione Civile aveva già disposto nei mesi scorsi le prime misure per prevenire il potenziale danno ambientale. Il Congresso di Stato ha dato mandato all’Avvocatura dello stato per avviare le opportune azioni legali nei confronti dei responsabili. Le ultime disposizioni contenute nel nuovo Codice Ambientale hanno inoltre permesso all’Ecc.ma Camera di avviare le procedure di bonifica qualora i responsabili non provvedano direttamente. Soddisfazione da parte del Segretario all'Ambiente: “La partenza di questi lavori di sgombero rappresentano una prima, significativa vittoria, per tutto il Paese” - ha commentato Stefano Canti.

