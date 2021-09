Beerfest: torna il Festival della birra di San Marino

Quarta edizione per il San Marino Beer Fest, che tornerà al Campo Bruno Reffi segnando la fine degli eventi dell'estate, che quest'anno hanno portato un grande afflusso di turisti in Repubblica. Due weekend, dal 15 al 18 settembre e dal 22 al 25, in cui la grande protagonista di questa ultima iniziativa sarà ovviamente la birra, con la presenza di tutti e sei i birrifici di Monaco di Baviera. Per questa edizione del Beer Fest si è data grande attenzione alla sicurezza, raddoppiando le serate in modo da evitare gli assembramenti. Oltre al cibo e al bere, sono state organizzate varie attività, con un megaschermo in cui verranno trasmessi i grandi eventi sportivi di quei giorni: il tutto accompagnato da musica, sia con dj set sia con concerti dal vivo.

Nel video le interviste agli organizzatori dell'evento Daniel Francesconi e Danilo Forcellini