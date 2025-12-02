TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:07 Nazionale U19 femminile: Bosnia implacabile a segno 10 volte 15:29 Atleti di casa in evidenza al Gran Premio San Marino di Tiro a Segno 15:05 Autovelox: spunta il “caso Coriano”, dopo la pubblicazione della lista dei dispositivi autorizzati in Italia 13:30 Tamai: "La fine del Rimini è un grande dolore soprattutto per i ragazzi del settore giovanile" 13:21 Trattative Usa/Russia e sicurezza UE, Generale Camporini: "Se non sei seduto al tavolo, sei nel menù" 12:56 Serie C Girone B: X nel derby tra Vis Pesaro e Ascoli 12:54 Slitta di un anno l'Eudr: San Marino segue attentamente gli sviluppi
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Belgio: la Reggenza incontra la Fratellanza Sammarinese, "forte legame"

Sottolineato il valore simbolico della visita nei luoghi dove molti sammarinesi lavorarono nelle miniere, ricordando una pagina di sacrificio e dignità

2 dic 2025
Belgio: la Reggenza incontra la Fratellanza Sammarinese, "forte legame"

I Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli incontrano la Fratellanza Sammarinese del Belgioaccolti - a La Louvière - dal Consigliere d’Ambasciata Lino Zonzini e dal Sindaco Jacques Gobert. Nel colloquio è stato ribadito il forte legame con la comunità sammarinese emigrata, custode di tradizioni e memoria storica. La Reggenza ha sottolineato il valore simbolico della visita nei luoghi dove molti sammarinesi lavorarono nelle miniere, ricordando una pagina di sacrificio e dignità. Commoventi le testimonianze dei figli degli emigrati, tra i ricordi del carbone e il sogno del Monte Titano.

La Fratellanza, attiva dagli anni ’70, continua a essere punto di riferimento della comunità. La Delegazione ha poi visitato il Museo della Miniera e il sito di Bois-du-Luc, un’esperienza particolarmente toccante. 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità