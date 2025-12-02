IDENTITÀ E APPARTENENZA Belgio: la Reggenza incontra la Fratellanza Sammarinese, "forte legame" Sottolineato il valore simbolico della visita nei luoghi dove molti sammarinesi lavorarono nelle miniere, ricordando una pagina di sacrificio e dignità

Belgio: la Reggenza incontra la Fratellanza Sammarinese, "forte legame".

I Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli incontrano la Fratellanza Sammarinese del Belgio, accolti - a La Louvière - dal Consigliere d’Ambasciata Lino Zonzini e dal Sindaco Jacques Gobert. Nel colloquio è stato ribadito il forte legame con la comunità sammarinese emigrata, custode di tradizioni e memoria storica. La Reggenza ha sottolineato il valore simbolico della visita nei luoghi dove molti sammarinesi lavorarono nelle miniere, ricordando una pagina di sacrificio e dignità. Commoventi le testimonianze dei figli degli emigrati, tra i ricordi del carbone e il sogno del Monte Titano.

La Fratellanza, attiva dagli anni ’70, continua a essere punto di riferimento della comunità. La Delegazione ha poi visitato il Museo della Miniera e il sito di Bois-du-Luc, un’esperienza particolarmente toccante.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: