23-24-25 AGOSTO “Believe”: presentata l'11° edizione del San Marino Comics Tra gli ospiti di questa edizione Gigi e Andrea, i PanPers, Roberto Genovesi e due tra i più importanti maestri degli anime giapponesi. Prosegue il progetto di inclusione sociale “Diversamente Comics”

Dal 23 al 25 agosto San Marino torna ad essere la capitale della Cultura Pop. “Believe” è il tema scelto per questa 11° edizione del San Marino Comics che quest'anno si espande anche fuori dalle mura del centro storico con 12 aree tematiche per accompagnare i visitatori in un mondo fantastico.

Tra le principali attrazioni di quest'anno il tunnel horror “Toxic Train” all’interno della Galleria Montale, il percorso esperienziale ispirato ad Harry Potter nella suggestiva cornice del Palazzo Graziani ed il villaggio medieval-fantasy. Prosegue il progetto di inclusione sociale “Diversamente Comics” portato avanti con la Segreteria di Stato alla Sanità e il Servizio Disabilità. Tra gli ospiti di questa edizione Gigi e Andrea, i PanPers, Roberto Genovesi e due tra i più importanti maestri degli anime giapponesi.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo) e Paolo Gualdi (Direttore San Marino Comics)

