UDIENZA Bellezza e natura a San Marino: presentata la nuova collana per conoscere e difendere il territorio

Nuovo impegno delle istituzioni sammarinesi per la valorizzazione del territorio: presentata a Palazzo Pubblico una nuova collana voluta dai Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, con la collaborazione del Centro naturalistico e di esperti. "Il patrimonio naturale della Repubblica di San Marino", è il titolo della serie di volumi per far conoscere a un pubblico ampio - dai ragazzi agli adulti - le bellezze paesaggistiche, la fauna e la vegetazione che caratterizzano il territorio. Un habitat particolare, quello di San Marino, che ha consentito lo sviluppo di numerose specie. Obiettivo è concorrere alla crescita culturale del Paese e, allo stesso tempo, conoscere le minacce alla biodiversità, così da trovare soluzioni. Tra i partecipanti all'udienza a Palazzo anche il responsabile del Centro naturalistico, Sandro Casali. Gli esperti sono al lavoro per consegnare il primo volume che sarà pubblicato nei prossimi mesi.

