TRASPORTI Benedettini: riprende la linea Rimini - San Marino Ancora ferme invece le prenotazioni di tour, eventi o gruppi vacanza.

L'ultima corsa il 13 marzo. Da domani riprendono i collegamenti di linea quotidiani Rimini/San Marino. Ridotti della metà il numero dei posti sugli autobus per rispettare le norme igieniche di distanziamento interpersonale. I veicoli inoltre saranno sanificati ogni giorni. Per gli utenti obbligatorio indossare la mascherina e igienizzarsi le mani. Cambia il numero e l'orario delle corse in questo primo periodo che verrà rivisto a seconda dell'affluenza.

Ancora ferme invece le prenotazioni di tour, eventi o gruppi vacanza. “Abbiamo subito cancellazioni - sottolinea Pierluigi Benedettini - per centinaia di migliaia di euro”.

Nel servizio l'intervista a Pierluigi Benedettini (Gruppo F.lli Benedettini)

