Benedizioni a scuola: cosa pensi del 'caso' Pennabilli? - IL SONDAGGIO.

In vista della Pasqua, continuano i botta e risposta sulle benedizioni nelle scuole, tra circolari e ordinanze. Polemiche iniziate dopo che, come riportato dalla stampa locale, a un sacerdote non sarebbe stata consentita la benedizione in un plesso scolastico di Maiolo. A seguire la circolare della Preside dell'Istituto Comprensivo di Pennabilli – di cui la scuola di Maiolo fa parte insieme ad altri plessi dell'alta Valmarecchia – per informare le famiglie che il rito per la festività si sarebbe svolto al di fuori dell'orario delle attività didattiche. Da qui l'ordinanza del sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, per imporre le benedizioni all'interno degli edifici scolastici durante le ore di lezione.

Una polemica che riapre l'annosa discussione sul tema della laicità dello Stato: si pensi al dibattito sul crocifisso nei luoghi pubblici. Che idea vi siete fatti sulla questione? In basso il sondaggio i cui risultati saranno resi noti nella prossima puntata di Viceversa dedicata all'argomento: appuntamento mercoledì 5 aprile alle ore 21.

