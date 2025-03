INTERNATIONAL QUALITY LIFE FORUM Benessere e sani stili di vita a scuola: presentato il modello San Marino Ad Ascoli Piceno il forum internazionale sulla qualità della vita: focus anche sul modello scolastico sammarinese con la dirigente Arianna Scarpellini

Si è chiuso ieri l'appuntamento al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno il "Forum internazionale sulla qualità della vita" che ha riunito professionisti, scienziati, politici e docenti su benessere e qualità della vita. Al centro la discussione su valori e best practices per un futuro sano e sostenibile anche per i bambini. Tra i relatori anche la dirigente scolastica delle scuole elementari di San Marino, Arianna Scarpellini, che ha presentato il modello scolastico del territorio.

"Durante questo forum si è posta l'attenzione sull'importanza delle nostre abitudini quotidiane - spiega Arianna Scarpellini - per la costruzione della salute nostra e degli altri, dell'intero ecosistema. E sono state invitate a parlare dei nostri modelli perché nel 2022 abbiamo inserito un approccio, quello degli Healthy Habits, che punta a cambiare con delle spinte gentili, quindi senza imposizioni, ma attraverso degli esempi e delle piccole spinte gentili che possono motivare i bambini a cambiare le loro abitudini. E questo ha registrato ad oggi dei cambiamenti migliorativi nell'82% dei bambini che hanno aderito e delle loro famiglie".

Nel servizio l'intervista ad Arianna Scarpellini (Dirigente scuole elementari San Marino)

