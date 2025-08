SALUTE Benessere sotto l’ombrellone: a Riccione arriva lo “Psicologo in Spiaggia” La sindaca Daniela Angelini: “Credo profondamente nel ruolo dello psicologo per il benessere collettivo. È un messaggio potente e necessario"

Benessere sotto l’ombrellone: a Riccione arriva lo “Psicologo in Spiaggia”.

Una seduta dallo psicologo sotto l’ombrellone. Ha fatto tappa questa mattina a Riccione il tour nazionale “Lo Psicologo in Spiaggia”, iniziativa promossa dall’associazione Pubblica per portare la salute mentale tra la gente e raccogliere firme a sostegno di una proposta di legge per l’introduzione dello psicologo gratuito per tutti. Protagonista della giornata è stato il dottor Alessandro Iacubino, già noto per aver trasformato le spiagge del Gargano in studi psicologici a cielo aperto.

Nel pomeriggio, l’iniziativa ha ricevuto il plauso ufficiale del Comune di Riccione: la sindaca Daniela Angelini ha incontrato i promotori del tour, esprimendo pieno sostegno alla campagna. “Credo profondamente nel ruolo dello psicologo per il benessere collettivo – ha dichiarato Angelini –. È un messaggio potente e necessario, soprattutto per le nuove generazioni.”

La proposta dell’associazione Pubblica mira a creare una vera e propria Rete Psicologica Nazionale, pubblica e gratuita, capace di offrire supporto tempestivo e prevenire disagi più gravi. La spinta alla proposta trova anche fondamento nei dati: secondo uno studio dell’Università La Sapienza di Roma in collaborazione con UnoBravo, chi ha intrapreso un percorso psicologico di almeno sei mesi ha ridotto del 50% gli accessi al pronto soccorso e l’utilizzo di prestazioni sanitarie.



