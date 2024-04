BERS, la Camera di commercio sarà il facilitatore operativo al fianco delle aziende Nuove opportunità per le imprese sammarinesi dopo la visita della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo

La Camera di commercio sammarinese sarà l’anello di congiunzione tra le imprese del territorio e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Un ruolo di facilitazione operativa nel business, per entrare in mercati aggiuntivi che altrimenti sarebbe stato molto difficile raggiungere. La visita della BERS in Repubblica ha posto le basi per rendere più robuste le aziende ampliando il loro margine di manovra a livello internazionale. L'istituo finanziario nato nel 1991 opera in 40 PAESI.

"Le imprese e le banche sammarinesi - spiega Denis Cecchetti DG Camera di commercio RSM - possono collaborare e realizzare i progetti in una quarantina di paesi al fianco di questa banca, e quindi in maniera garantita e sicura. Questa collaborazione è anche una grande opportunità anche per i professionisti e per le aziende di servizi sammarinesi, perché possono collaborare a progetti transnazionali sempre al fianco di un’istituzione molto importante e strutturata che garantisce e fornisce finanza sia nei paesi in cui si opera sia a San Marino per realizzare i progetti condivisi".

La Repubblica è azionista della BERS del 2018, ma non è un paese operativo, pertanto lo Stato non può intrattenere rapporti diretti con la banca ma i servizi che l'istituto finanziario internazionale gestisce, possono diventare un’opportunità strategica. Si tratta di un’ampia gamma di strumenti finanziari fino alla conoscenza dei mercati regionali. BERS promuove il commercio estero attraverso i programmi di facilitazione verso, da, e all’interno delle regioni in cui è presente ed offre una serie di prodotti tra cui garanzie e anticipi di cassa. In particolare la banca è specializzata nella collaborazione con il settore privato, da quello energetico all'agroalimentare, dal settore immobiliare alle economie verdi.

"Sono due tipologie di capitali che BERS fornisce - continua Cecchetti - prestiti a tassi molto molto convenienti, e quindi al fianco delle banche sammarinesi, ma possono essere anche capitali che vanno dare forza alle aziende, per consentire di realizzare progetti, prodotti o servizi che andranno a vendere nei paesi coinvolti". Nel video l'intervista a Denis Cecchetti DG Camera di commercio RSM.





