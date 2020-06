Biblioteca e Archivio di Stato riaprono al pubblico

Riaprono al pubblico i servizi di consultazione della Biblioteca e dell’Archivio di Stato. Da lunedì 8 giugno riapriranno in modalità contingentata per consentire attività di ricerca e consultazione. Per assicurare le necessarie condizioni di sicurezza sarà necessaria la prenotazione e l'accesso sarà consentito solo dopo essersi misurati la febbre; sarà necessaria la sanificazione delle mani e sarà obbligatorio indossare mascherina e guanti per tutto il periodo di permanenza all’interno degli Istituti. Per la prenotazione: Archivio di Stato - 0549 882486 o via email all’indirizzo archivio@pa.sm; Biblioteca di Stato - 0549 882248 o via email all’indirizzo bibliotecadistato@pa.sm.