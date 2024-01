Biggio conduttore di 'Una Voce per San Marino'? Ecco la risposta del Dg Vianello

L'intervento del Direttore Andrea Vianello al TG San Marino

Oggi a Viva Rai2 si è parlato di "Una Voce per San Marino". Infatti, tra una notizia del giorno e l'altra, Fiorello, vicino ad Alessandro Cattelan, fa un annuncio in diretta. "Quest'anno il Festival di San Marino, 'Una Voce Per San Marino' sarà presentato da Fabrizio Biggio". Cioè il compagno di avventure mattutino. Spoiler? Anticipazione? Ecco la risposta in diretta tg del Direttore generale della San Marino Rtv, Andrea Vianello.

"È uno spoiler, commenta Andrea Vianello, non sappiamo se sia vero o meno, sennò avremmo fatto noi un comunicato ufficiale. Però siamo contenti che forse il più grande uomo di tv italiana, che è Fiorello, ci abbia citato con la nostra iniziativa, sicuramente il nome di Biggio è uno veramente forte. Chissà, lo sapremo più avanti quando faremo a poco a poco il nostro piccolo Sanremo. La finale di "Una Voce per San Marino" sarà il 24 febbraio, conclude il Direttore Generale di Rtv, e sapremo se era un gioco di Fiore o una realtà".

Vediamo l'intervento di Andrea Vianello nel corso del Tg San Marino delle 14.00, intervistato da Maria Letizia Camparsi