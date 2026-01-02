Bilancio 2025 del Segretario Bevitori: "Obiettivo autonomia energetica e bollette più basse"

Nel video l'intervista ad Alessandro Bevitori, Segretario al Lavoro con delega alla Transizione ecologica

Approvvigionamento idrico, rete fognaria, progetto di interramento cavi alla sottostazione di Cailungo. Sono alcune delle aree di lavoro e degli obiettivi da concretizzare nel 2026 che il Segretario di Stato Alessandro Bevitori ha ripercorso nella conferenza stampa di fine anno del Congresso di Stato. Oltre alla delega al Lavoro e ai rapporti con l'Aaas, la Transizione ecologica: un'opportunità anche economica secondo il Dicastero. Da qui il dossier autonomia energetica del Titano, che nel 2025 – dice Bevitori – ha segnato significativi passi avanti. A partire dall'installazione di impianti fotovoltaici per ridurre la dipendenza dall'estero e stabilizzare le tariffe.

"San Marino può e quindi deve raggiungere questo grande risultato - commenta Bevitori - che permetterà di avere grandissimi vantaggi per quanto riguarda le bollette e il contenimento dei costi dell'energia. Abbiamo trattato una delibera, portata dal collega Fabbri insieme ad altri colleghi, per quanto riguarda una collaborazione con un grande gruppo. Abbiamo colossi tra i più importanti al mondo che guardano a San Marino come terra delle opportunità. San Marino deve tornare a essere una terra di opportunità, in particolare per i sammarinesi".

Novità anche per i trasporti pubblici: dal 2026 una riorganizzazione – spiega -, con l'introduzione del trasporto a chiamata, che verrà illustrato alla cittadinanza con un'apposita campagna informativa. Per utilizzare di più e meglio i servizi pubblici. In vista una riorganizzazione anche per la raccolta dei rifiuti, in sinergia con il collega al Territorio Ciacci. Infine, ma non per importanza, i dati sull'occupazione, che raccontano un'economia in crescita e trasmettono segnali positivi. Secondo i numeri più recenti del bollettino di Statistica i disoccupati in senso stretto sono solo il 2,5%: "Siamo al minimo storico per quanto riguarda la disoccupazione - conclude Bevitori - e quindi questo ci fa sicuramente ben pensare per il 2026. Continueremo con questa determinazione".

