Bilancio 2025 del Segretario Bevitori: "Obiettivo autonomia energetica e bollette più basse"

Approvvigionamento idrico, rete fognaria, progetto di interramento cavi alla sottostazione di Cailungo. Sono alcune delle aree di lavoro e degli obiettivi da concretizzare nel 2026 che il Segretario di Stato Alessandro Bevitori ha ripercorso nella conferenza stampa di fine anno del Congresso di Stato. Oltre alla delega al Lavoro e ai rapporti con l'Aaas, la Transizione ecologica: un'opportunità anche economica secondo il Dicastero. Da qui il dossier autonomia energetica del Titano, che nel 2025 – dice Bevitori – ha segnato significativi passi avanti. A partire dall'installazione di impianti fotovoltaici per ridurre la dipendenza dall'estero e stabilizzare le tariffe.

"San Marino può e quindi deve raggiungere questo grande risultato - commenta Bevitori - che permetterà di avere grandissimi vantaggi per quanto riguarda le bollette e il contenimento dei costi dell'energia. Abbiamo trattato una delibera, portata dal collega Fabbri insieme ad altri colleghi, per quanto riguarda una collaborazione con un grande gruppo. Abbiamo colossi tra i più importanti al mondo che guardano a San Marino come terra delle opportunità. San Marino deve tornare a essere una terra di opportunità, in particolare per i sammarinesi".

Novità anche per i trasporti pubblici: dal 2026 una riorganizzazione – spiega -, con l'introduzione del trasporto a chiamata, che verrà illustrato alla cittadinanza con un'apposita campagna informativa. Per utilizzare di più e meglio i servizi pubblici. In vista una riorganizzazione anche per la raccolta dei rifiuti, in sinergia con il collega al Territorio Ciacci. Infine, ma non per importanza, i dati sull'occupazione, che raccontano un'economia in crescita e trasmettono segnali positivi. Secondo i numeri più recenti del bollettino di Statistica i disoccupati in senso stretto sono solo il 2,5%: "Siamo al minimo storico per quanto riguarda la disoccupazione - conclude Bevitori - e quindi questo ci fa sicuramente ben pensare per il 2026. Continueremo con questa determinazione".

Nel video l'intervista ad Alessandro Bevitori, Segretario al Lavoro con delega alla Transizione ecologica

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: