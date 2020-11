CGG Bilancio: Industriali critici sull'emendamento legato all'approvvigionamento di gas Parte il ciclo di incontri Csu

I lavori consiliari si sono chiudi con l'approvazione a maggioranza dell'Assestamento di Bilancio e all'unanimità del Pdl sul lavoro agile (smart working). Intanto l'Anis intanto critica l'emendamento che introduce una imposta sull' approvvigionamento diretto di gas naturale presso fornitori esterni da parte di operatori economici sammarinesi. "Va in direzione opposta a quanto la nostra Associazione richiede da tempo, ovvero: un allineamento agli standard europei e quindi al mercato libero, per permettere a tante aziende sammarinesi di poter competere alle stesse condizioni delle loro dirette concorrenti".

Dagli Industriali anche un appunto sul metodo: "non solo sul progetto di assestamento non siamo stati minimamente coinvolti ma sono anche stati presentati emendamenti dell’ultima ora riguardanti strettamente attività ed interessi di cui la nostra associazione è portatrice, senza l’indispensabile confronto preventivo, e ciò francamente non è accettabile".

Parte a Domagnano il ciclo di incontri dalla Centrale Sindacale Unitaria sul documento "Un patto sociale per il futuro di San Marino", dalle 15 con le delegazioni delle associazioni di categoria. Domani le forze politiche.



