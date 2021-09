Bilancio ISS 2020, Forcellini: "Messo un freno all'aumento della spesa sanitaria" Previdenza, 20 milioni di contributi in meno ma " la situazione sta migliorando"

Il primo dato che emerge dal Rendiconto Generale per l'esercizio 2020 approvato dal Comitato Esecutivo Iss – circa 370 milioni fra sanità e previdenza - è che non è stato necessario aumentare il concorso dello Stato. L'obiettivo è addirittura quello di ridurlo nel 2022. “È un bilancio che ha messo finalmente un freno all'aumento della spesa sanitaria” – spiega il Direttore Amministrativo Marcello Forcellini. “Anzi, rispetto al 2019, considerando il prelievo dalla Cassa Compensazione e il disavanzo, abbiamo anche un risparmio, che sebbene contenuto ci fa sperare che nel 2021 confermeremo il concorso dello Stato pari al 2020, mentre l'anno prossimo probabilmente faremo una richiesta più bassa. Ancora è presto per quantificarla ma a fine anno avremo una visione più precisa”. In ambito previdenziale, il disavanzo nel 2020 si attesta a circa 41 milioni per i dipendenti e a 3 milioni e mezzo per gli autonomi.

“Rispetto al 2019 – chiarisce Forcellini - si sono registrati 20 milioni di contributi in meno. Un peso importante che comunque l'Iss è riuscito a gestire nell'ambito degli equilibri previdenziali con il prelievo dei fondi pensione”. La situazione sta però migliorando: nei primi otto mesi del 2021 si contano infatti, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, circa 13 milioni di contributi in più, per un totale di quasi 83 milioni. “Aspetto molto importante perché da un lato ci permette di far fronte al noto disequilibrio previdenziale con maggior positività e dall'altro – afferma il Direttore Amministrativo - individua una ripresa economica”.

Nel servizio l'intervista a Marcello Forcellini, Direttore Amministrativo ISS

