SANITÀ Bilancio ISS 2022: "Rispettati i parametri stabiliti con una riduzione della spesa" Dal rendiconto generale emerge come non si sia reso necessario un aumento del concorso dello Stato per coprire le spese del sistema.

È arrivato il parere favorevole dei sindaci revisori al Bilancio ISS, relativo all’esercizio 2022. Dal rendiconto generale emerge come non si sia reso necessario un aumento del concorso dello Stato per coprire le spese del sistema.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale ha dunque rispettato i parametri stabiliti, conseguendo anche una piccola riduzione della spesa rispetto al 2021.

“Solo l’ambito previdenziale – ha commentato il Direttore Amministrativo Marcello Forcellini – ha evidenziato un aumento del disavanzo ma il dato verrà stabilizzato nei prossimi 12 mesi dalla riforma approvata lo scorso novembre”.

Per Francesco Bevere, Direttore Generale dell’ISS: "i conti in regola non sono soltanto un’esigenza tecnica ma sempre più un dovere etico nei confronti della comunità. Per questo, il bilancio 2022 va accolto con soddisfazione".

