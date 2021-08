Bilancio ISS, parere conforme dai Sindaci. Forcellini: “Un bilancio che rappresenta lo stop dell'aumento dei costi sanitari”

Nel servizio l'intervista al Direttore Amministrativo ISS Marcello Forcellini

Semaforo verde dal Collegio Sindacale ISS. Dopo una lunga serie di pareri negativi o di cosiddette “non opinion”, i Sindaci Revisori danno il proprio ok alla approvazione del bilancio 2020, “conforme alla norma – si legge - redatto con chiarezza e che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale”.

Commenta con soddisfazione il Direttore Amministrativo Marcello Forcellini: “È dal 2012 che il bilancio non riceveva 'opinion positiva'. Pareri fino ad oggi dovuti a modalità di contabilizzazione o elementi che il Collegio dei Sindaci revisori non riteneva soddisfacenti, soprattutto nell'ambito degli accantonamenti per il fondo rischi, nei confronti anche esteri. Quest'anno – rileva Forcellini - siamo invece riusciti ad aumentare gli accantonamenti”.

Bilancio da oltre 370 milioni: 103 milioni per il comparto sanitario e socio-sanitario (in sostanziale pareggio); 271 per il comparto previdenziale, con uno sbilancio, come noto, di quasi 50 milioni di euro. Chiude con un concorso dello Stato per oltre 85 (85,6) milioni di euro.









“Questo è un bilancio che finalmente dovrebbe rappresentare lo stop dell'aumento dei costi in ambito sanitario – dice ancora Marcello Forcellini - . Prevediamo che per il 2021 non dovremmo avremo necessità di chiedere un aumento del concorso dello Stato. Questo bilancio mi piace – ammette - perché siamo riusciti ad accantonare quello che dovevamo, nei fondi. Quello sul quale invece dovremo lavorare è l'ambito previdenziale, che registra un disequilibrio e che dovrà essere oggetto di revisione nell'ambito della riforma pensionistica. Proprio nel comparto previdenziale, abbiamo registrato il prelievo dalle riserve tecniche dei fondi pensioni, a copertura”.

Un bilancio che paga il peso del Covid. Costi vivi importanti (3 milioni e mezzo di euro), ma altrettanto importate il un aumento del concorso dello Stato. “Costi vivi per Covid - escludendo l'ambito contributivo o le cassa integrazioni - per oltre tre milioni di euro. Ma l'elemento positivo – rileva con orgoglio Forcellini – sono state le donazioni. I cittadini hanno risposto con grande cuore, hanno donato quasi tre milioni di euro e questo ha permesso di sostenere l'ISS in momenti veramente difficili”.





Nel servizio l'intervista al Direttore Amministrativo ISS Marcello Forcellini