Bilancio positivo per il galà benefico. Il Vicario Tabarrini: "Fare del bene a chi ha bisogno"

Nel video l'intervista a Cesare Tabarrini, Vicario per la Serenissima Repubblica di San Marino.

Bilancio positivo per il galà benefico che si è tenuto al Kursaal il 28 marzo, su iniziativa della Delegazione emiliano-romagnola e del Vicariato sammarinese degli Ordini Dinastici della real Casa di Savoia.

La testimonianza di come la tradizione e la storia possano tradursi in azioni tangibili a sostegno della collettività, unendo eleganza, cultura e solidarietà. Positivo il bilancio del Galà benefico, per la prima volta a San Marino lo scorso 28 marzo. All'evento, con il Principe Emanuele Filiberto di Savoia come ospite d'onore, hanno partecipato il Vescovo di San Marino – Montefeltro, Mons. Domenico Beneventi, i Segretari di Stato Federico Pedini Amati e Rossano Fabbri e l'Ambasciatrice del Titano presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini. "Un unicum - osserva Cesare Tabarrini, Vicario per la Serenissima Repubblica di San Marino - non è mai stato fatto niente del genere in Repubblica e la presenza onorevole del nostro Principe è stata veramente fantastica, persona veramente speciale sotto tanti punti di vista: umano, culturale. Direi che la soddisfazione mia personale, ma anche di tutti quelli che hanno collaborato con me alla riuscita di questo evento è estrema, massima. Abbiamo ripreso dei contatti che non avevamo più da più di vent'anni. Speriamo anche di continuare a fare queste cose perché alla fine l'obiettivo finale è raggiungere la positività nel fare del bene a chi ha bisogno".

In attesa di conoscere l'entità del ricavato benefico, che sarà svelato prossimamente, Tabarrini ricorda numeri e finalità della serata. "200 presenti - dice - che hanno in parte soddisfatto le esigenze dello svolgimento della serata in termini economici, quindi tutto quello che è legato a un bilancio di una serata di quel genere. E una quota che ancora dobbiamo definire perché finché non abbiamo chiuso il bilancio delle entrate e delle uscite diventa difficile, ma andrà a finire alle quattro associazioni che sono state segnalate. Quindi la Caritas diocesana, Progetto Sorriso, la Commissione CSD ONU che non lo farà in maniera diretta, chiaramente essendo una commissione istituzionale, ma ci segnalerà a chi mandare la beneficenza e infine l'associazione Insiamo".

Ma non è finita qui: il Principe Emanuele Filiberto potrebbe essere presto coinvolto in altre iniziative nella Repubblica di San Marino; massimo riserbo al momento sui dettagli. "Siamo rimasti in buoni contatti anche attraverso la Segreteria di Stato al Turismo, ma anche con la Reggenza con la quale abbiamo avuto un piccolo colloquio e dovremmo fare altre cose, però ancora è tutto da costruire. Ma il Principe è stato veramente contento di essere qui e ha promesso di ripetere l'esperienza, ma non solo quella del Gala, ma anche in altri termini, in altre condizioni".

Nel video l'intervista a Cesare Tabarrini, Vicario per la Serenissima Repubblica di San Marino.