Bilancio San Marino Antiqua, Pedini Amati: "Successo straordinario, con una riduzione dei costi"

Alcune immagini di Antiqua

Successo per San Marino Antiqua, la manifestazione che, lo scorso weekend, ha portato il centro storico di Città indietro nei secoli, al medioevo. In tre giorni, fa sapere l'Ufficio del Turismo, sono stati oltre 27.800 i visitatori, guardando ai parcheggi, con quasi 15mila passaggi in funivia.

Tra spettacoli, tornei, cortei storici in costume, mercati, antichi mestieri, artisti e giullari, si parla già di buona riuscita della manifestazione. A farlo è il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati. Uno "straordinario successo di pubblico e di partecipazione - afferma - con una riduzione dei costi del 35 per cento rispetto alle precedenti edizioni". Il riferimento è ad eventi simili nel passato. Determinante il contributo di compagnie storiche, artisti, sbandieratori, tamburini da tutta Italia, insieme alle associazioni sammarinesi.







