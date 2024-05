“Binari leggendari” per il Treno Bianco Azzurro. Pedini Amati: "A fermare il ripristino resistenze in maggioranza"

Ferrovie dismesse, vecchie stazioni e caselli abbandonati che diventano crocevia di viaggiatori e turisti. E' il progetto racchiuso in “Binari leggendari”: ieri la presentazione a Coriano, negli spazi di Ecoarea better living – situata proprio sul vecchio tracciato dell'ex ferrovia Rimini - San Marino – in occasione della “Primavera della mobilità dolce”.

L'idea è valorizzare le impronte del passato, trasformandole in volano economico, culturale e turistico attraverso ciclovie, greenways, luoghi di incontro e scambio. “Progetti come questo – commenta il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini – aggregano la comunità intorno a un'iniziativa che porta benefici a tutti”.

Anche in territorio sammarinese le idee sono chiare: il segretario al Turismo Federico Pedini Amati vuole riattivare almeno una tratta della linea ferroviaria, “obiettivo sfuggito – dice – per resistenze interne alla stessa maggioranza”. “Il progetto era ben avviato, avremmo realizzato prima un breve tratto di binario per riportare il treno al centro di Piazzale della Stazione e poi successivamente avviato i lavori per collegarlo con la Stazione di Borgo Maggiore della Funivia attraverso le gallerie, un percorso stradale lungo Via Napoleone ed un ponte. Purtroppo gli ostacoli sono stati interni alla maggioranza e un progetto che avrebbe avuto veramente grande possibilità di essere realizzato è stato accantonato. Non nego -ha concluso Pedini Amati- che sarà il mio primo impegno in caso di elezione all’interno del prossimo Governo”.

Dietro questo progetto tanta passione, testimoniata dall'Associazione Treno Bianco Azzurro, che ha presentato l'iniziativa “In viaggio con l'AB 03”, l'esperienza a bordo dell'elettromotrice originale recuperata e oggi di nuovo funzionante.

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati (segretario al Turismo)

