“Bis olimpico”: tutta San Marino in festa per l'argento conquistato da Alessandra Perilli e Gian Marco Berti

A due giorni dalla prima storica medaglia di San Marino alle Olimpiadi, è di nuovo festa grande in Repubblica. E lo splendido argento conquistato da Alessandra Perilli e Gian Marco Berti è per il Paese un'iniezione di entusiasmo, capace di cancellare – almeno per un po' – le ansie per questo periodo di pandemia. Altalena di emozioni per i tanti sammarinesi svegliatisi ad un orario impossibile, per seguire la gara: primo posto nelle eliminatorie, quindi la sfida finale con la Spagna. Poteva essere oro; ma è stata comunque un'impresa epica, quella nel mixed team trap. Festa grande a Murata; dove era stato posizionato uno schermo. Insieme a tifosi, membri del CONS, e della Federazione tiro a volo, i familiari dei due campioni.









“Uno storico bis, che inorgoglisce le istituzioni e onora la nostra bandiera”, scrive il Congresso in una nota. “Dopo l'incredibile bronzo che Alessandra Perilli ha regalato al nostro Paese”, “ci troviamo a festeggiare un'altra medaglia, questa volta d'argento. I nostri atleti sono andati veramente oltre ogni immaginazione”, sottolinea il Segretario Lonfernini. E poi l'auspicio che tutto ciò possa rappresentare “l'inizio di nuovi percorsi” per i giovani atleti del Titano.

Nel servizio le interviste a Grazia Raschi (madre di Alessandra Perilli) e Gian Nicola Berti (padre di Gian Marco Berti)