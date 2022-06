CRIPTOVALUTE Bitcoin crolla sotto i 24.000 dollari, prima volta dal 2020

Bitcoin crolla sotto i 24.000 dollari, prima volta dal 2020.

Il Bitcoin, la più diffusa delle criptovalute, crolla sotto i 24mila dollari per la prima dal 2020, scendendo a 23.822,31 dollari. Ha perso quasi il 9%. Anche Ethereum è in caduta con una perdita di oltre il 17%. I mercati stanno risentendo degli effetti negativi nelle borse: listini in rosso in tutta Europa. In avvio di seduta Londra cede lo 0,9%, Parigi l'1,6%, Francoforte l'1,43%, la peggiore Milano che perde il 2%.

