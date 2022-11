TAGLIO DEL NASTRO BKN301 inaugura una nuova sede di rappresentanza al Polo del Lusso Ospiterà eventi oltre e fornirà informazioni sui prodotti

La 'fintech' BKN301 è l'unico istituto di pagamento di diritto sammarinese, a cui afferiscono ben 27mila carte di credito rilasciate in Repubblica. Quasi 100 tra collaboratori e dipendenti, è presente in tre paesi e nel lounge inaugurato al Polo del Lusso di Rovereta, ospiterà eventi oltre a fornire informazioni sui suoi prodotti, come i nuovi “301pay” – soluzione di pagamento dedicata all'e-commerce – e “World elite Mastercard”, carta di credito premium. A progettare gli spazi del lounge BKN301, l'affermato architetto sammarinese Enrico Muscioni che ha scelto esclusivamente materiali ecosostenibili.

Nel video le dichiarazioni di Stiven Muccioli, Ceo BKN301; Enrico Muscioni, Architetto

