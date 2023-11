SCONTI Black Friday, acquisti ancora in crescita

Un volume di acquisti che sfonderà i 4 miliardi di euro, con una crescita sensibile, del 15% sul 2022. Sono Codacons e Confcommercio a tracciare, in parallelo, il profilo dei consumatori e la fotografia dei prodotti più amati nel periodo di offerte e promozioni che quest'anno è partito con largo anticipo, già da metà novembre e fino a domenica 27. Un evento tutto americano per origine – all'indomani della festa del Ringraziamento, dagli anni '60 la tradizione vuole che i negozianti propongano sconti speciali per incentivare i consumi e dare il via alle spese natalizie – ma ormai appuntamento consolidato a livello globale, data imperdibile per gli amanti dello shopping.

Almeno il 60% dei cittadini pronti all'acquisto; sono soprattutto le donne e i giovani sotto i 35 anni. In testa ai prodotti prescelti restano elettronica e hi-tech, mentre torna a salire l'interesse per l'abbigliamento. Altra tendenza: un consumatore su due, anche per difendersi dal caro vita, ha scelto di spostare gli acquisti di Natale e anticipare così i regali, sfruttando gli sconti. Indagata poi la modalità di pagamento: vince l'online, al 55%, e tra chi resta legato all'acquisto fisico, in negozi e centri commerciali, solo il 10% utilizza il contante, preferendo carte e bancomat.

Sono le stesse Associazioni a difesa dei consumatori a mettere però in guardia da possibili truffe, specie quando si compra sul web, fornendo anche i consigli per evitare brutte sorprese: dalla scelta di siti internet affidabili e protetti da sistemi di sicurezza internazionali; al controllo dei prezzi - iniziale e finale; fino al pagamento, preferibilmente con paypal o con carte prepagate.

