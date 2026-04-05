ENERGIA ELETTRICA Blackout nella notte a San Marino, l'Aass: "Guasto prontamente gestito dalle squadre tecniche reperibili" L’interruzione temporanea della fornitura di energia elettrica ha interessato in particolare Borgo Maggiore, Città e l’area Tavolucci

Blackout nella notte a San Marino, l'Aass: "Guasto prontamente gestito dalle squadre tecniche reperibili".

Un’interruzione temporanea della fornitura di energia elettrica si è verificata nella scorsa notte in alcune aree della Repubblica di San Marino. L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici spiega che le aree più interessate sono state in particolare Borgo Maggiore, Città e la zona Tavolucci. L'Aass precisa che “l’evento, della durata di circa un’ora, è stato prontamente gestito dalle squadre tecniche reperibili, che hanno provveduto alla completa rialimentazione degli utenti”.

Secondo quanto riferito, “la temporanea mancanza di energia è stata causata da un guasto imprevisto sulla rete elettrica”, ma “grazie alla configurazione della rete, è stato possibile ripristinare il servizio in tempi rapidi attraverso soluzioni alternative”. L’azienda informa inoltre che “sono tuttora in corso le attività tecniche per l’individuazione puntuale e la risoluzione definitiva del guasto” e, “scusandosi con l’utenza per il temporaneo disagio”, ringrazia “il proprio personale tecnico intervenuto per la rapidità e l’efficacia dell’azione”.

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