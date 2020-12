Blackout spegne parte di San Marino

Attorno alle 11.30 di questa mattina le zone di Borgo Maggiore, Galazzano e Ca' Martino sono rimaste senza energia elettrica per poco meno di un'ora. Infatti dopo un primo, breve, blackout ne è seguito un altro, durato circa 40 minuti. Le indagini riguardo l'interruzione di corrente hanno rilevato la causa in un guasto di una cabina secondaria nelle zone di Galazzano.

Spiega l'intervento l'Ingegner Paolini: "Per rimediare a gran parte del disagio le utenze sono state subito alimentate tranne il punto di origine, in cui è servito più tempo per analizzare l'entità del guasto".





