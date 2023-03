Blitz animalista alla Segafredo: “Non reintegrate Tiberi”

Ai militanti del movimento “Centopercentoanimalisti” non basta la sospensione. Hanno così esposto, di fronte alla sede dell'azienda Segafredo a Pianoro, in provincia di Bologna, uno striscione che riporta: "Fate la cosa giusta. Tiberi...pedala!". Il riferimento è al ciclista 21enne Antonio Tiberi, che il 21 giugno scorso, a San Marino, ha sparato con una carabina ad aria compressa, uccidendolo, un gatto. Gli animalisti, nella descrizione di un video su Youtube, sostengono infatti di non credere "al suo pentimento interessato". E chiedono così alla squadra, con il blitz alla Segafredo - sponsor principale del team - di non reintegrare il giovane, perché - scrivono - “essere sportivi non è solo questione di muscoli”.