Blocco consegne Amazon, GDC: "Difficoltà commerciali, fiscali o digitali?”

L'ennesimo blocco nelle consegne a San Marino del colosso mondiale dell'e-commerce torna a riaccendere le polemiche. Lo stop di Amazon, spiegano i Giovani Democratico Cristiani, prevede tre principali criticità da affrontare partendo dal tema fiscale, commerciale e digitale. Amazon consegna nel resto del mondo nel rispetto delle normative fiscali che prevedono il pagamento delle imposte indirette nel paese di consumo quando il volume delle vendite supera determinati importi.

“Deduciamo quindi – scrivono i GDC - che il blocco delle consegne deriva da un contrasto dovuto ad un distorsione di mercato per la non applicazione di imposte indirette". Il commercio, spiegano, attualmente non garantisce la corretta concorrenza a tutela di tutte quelle attività locali che vendono gli stessi prodotti offerti da Amazon, avendo però già investito sul territorio e pagando regolarmente la monofase, generando forti criticità.

Ricordato inoltre il memorandum d'intesa Amazon Web Services per la gestione dei dati: “Come GDC poniamo perplessità sulla sicurezza e sovranità dei dati che non riguarda aspetti politici ma la privacy e la sicurezza digitale di tutti i cittadini”. “Chiediamo a Governo e tutta la classe politica – concludono i Giovani Democratico Cristiani - di lavorare nell’interesse del Paese trattando al più presto le difficoltà delle imprese e dei cittadini derivate dal blocco Amazon, affrontando le problematiche fiscali e commerciali che causano concorrenza sleale e distorsione del libero mercato e di sostenere il diritto alla sovranità dei dati”.