Blockchain: l'importante ruolo che può ricoprire San Marino

"Abbiamo colto l'occasione e l'opportunità di questo invito formulato dal presidente di Blockchain Italia - spiega il Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi - era importante esserci, con anche San Marino Innovation, nell'idea di presentare San Marino come contesto ideale per poter sviluppare questo tipo di attività, tecnologia e soprattutto di imprese legate a questo ambito".

San Marino in questo ambito può ricoprire un importante ruolo: “La sfida di questo tempo e in questo contesto – aggiunge Righi – non credo sia trovare il modo di creare un sistema che stia fuori dal sistema, ma fare in modo che l'attuale insieme di regole, che nel tempo hanno soffocato la forza dell'immaginazione innovatrice, torni ad essere interpretazione delle esigenze di crescita e di sviluppo di cui il mondo ha estremo bisogno”.

"Questo fa parte della visione che da sempre abbiamo presentato sul piano internazionale - evidenzia Righi - San Marino come laboratorio di innovazioni tecnologiche. È un ecosistema assolutamente interessante, soprattutto in un mondo che cambia, e dove questo cambiamento a San Marino non può essere pensato in teoria, o meglio viene affrontato in teoria ma può essere messo anche in pratica".

Nel servizio l'intervista a Fabio Righi (Segretario di Stato Industria)