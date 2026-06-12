Bmw classic Motorrad in udienza dai Capitani Reggenti

Oltre 40 moto Bmw storiche e altrettanti equipaggi – complessivamente una settantina i partecipanti- si trovano in questi giorni a San Marino per il 18° raduno internazionale, sotto l'egida del “Bmw Classic Motorrad”. Ai suggestivi itinerari, in Repubblica e nel Montefeltro, il sodalizio ha affiancato un convegno, in programma domani, dedicato alla figura di “Camillo Castiglioni”, imprenditore visionario, che rilevo nel 1922 il marchio Bmw e che in fuga dalle leggi razziali fasciste – in quanto ebreo - trovo rifugio e salvezza a San Marino, nel Convento dei Francescani.

In mattinata, i partecipanti - introdotti dal Segretario di Stato alla Cultura Teodoro Lonfernini - sono stati ricevuti in udienza a Palazzo Valloni dai Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Presenti il Presidente della Federazione Sammarinese Motociclistica Paolo Michelotti, il Vicepresidente dell'Automobile Club San Marino Lucio Daniele ed anche Matthias Neuer, in rappresentanza del noto marchio bavarese.

La Reggenza ha sottolineato che eventi come questo vanno ben oltre la dimensione sportiva ed arricchiscono l'offerta turistica e culturale del Paese, favorendo anche legami di amicizia oltre i confini geografici. Il Vice-Presidente del Bmw Classic Motorrad Cesare Richeldi ha espresso gratitudine per l'accoglienza ricevuta ed ha annunciato una iniziativa benefica il cui ricavato sarà destinato a Bryan Toccaceli, pilota sammarinese, vittima anni fa di un grave incidente che gli ha precluso una carriera sportiva.

Richeldi ha ricordato che Camillo Castiglioni, dopo aver trovato rifugio in Repubblica, si adoperò per San Marino presso il Regno Unito per un risarcimento del bombardamento del 1944: “Abbiamo colto l'occasione di venire a San Marino – dichiara Richeldi – per far emergere ancora di più la figura di Castiglioni, perché se oggi Bmw moto esiste, lo dobbiamo a lui, che lanciò la prima moto Bmw”.







