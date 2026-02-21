CONCESSIONI DEMANIALI Bolkestein: a Rimini nasce il “super-pool” dei bagnini per affrontare le aste Nella zona sud del litorale si starebbe delineando un gruppo che coinvolge una decina di stabilimenti. L’obiettivo è rafforzare la propria posizione in un contesto che si annuncia competitivo e incerto.

Bolkestein: a Rimini nasce il “super-pool” dei bagnini per affrontare le aste.

In vista delle gare pubbliche per le concessioni balneari, sulla riviera riminese prende forma una strategia nuova: fare squadra. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, diversi operatori del litorale stanno lavorando alla creazione di un “super-pool” per presentarsi uniti ai bandi che nei prossimi mesi metteranno in gioco le concessioni demaniali, nel quadro dell’applicazione della direttiva Bolkestein.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare la propria posizione in un contesto che si annuncia competitivo e incerto. Aggregarsi significa sommare forze economiche e progettuali, sostenere investimenti più consistenti e ridurre il rischio di perdere la gestione degli stabilimenti in caso di offerte più strutturate da parte di nuovi soggetti.

Nella zona sud di Rimini si starebbe delineando un gruppo che coinvolge una decina di stabilimenti. L’idea non è soltanto difensiva: si punta anche a ripensare l’offerta, superando la frammentazione storica delle singole concessioni per proporre progetti più ampi e integrati, con servizi innovativi e strutture di maggiore richiamo. Il modello delle aggregazioni non è nuovo, ma ora assume un peso diverso alla luce delle aste imminenti. Mettersi insieme potrebbe consentire di affrontare con maggiore solidità economica i criteri dei bandi e di rispondere alle eventuali richieste dei Comuni in termini di investimenti e riqualificazione dell’arenile.

Le procedure di gara sono attese entro l’anno lungo tutta la costa romagnola. Da Cervia a Milano Marittima, fino a Rimini, le amministrazioni si stanno preparando alla pubblicazione dei bandi che ridisegneranno l’assetto delle spiagge per i prossimi anni. Per i bagnini si tratta di un passaggio storico. Dopo stagioni segnate da proroghe e incertezze normative, l’avvio delle gare segna l’ingresso in una fase nuova, nella quale la continuità della gestione non sarà più scontata ma legata alla capacità di presentare progetti competitivi. Sul tavolo non c’è soltanto la titolarità delle concessioni, ma un intero modello turistico che da decenni caratterizza la Riviera.



[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: