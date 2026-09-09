Bollette, cresce l’allarme truffe: la nuova frontiera dei raggiri

Il copione cambia, l’obiettivo no: ottenere denaro o dati personali. C’è la falsa fattura da pagare con urgenza, magari sotto la minaccia del distacco. Il link che riproduce logo e grafica del gestore ma porta su un sito fasullo. Oppure la telefonata di chi si presenta come incaricato della società energetica o addirittura di un’autorità pubblica. E i numeri danno la misura del fenomeno: secondo le ultime stime, nell’ultimo anno in Italia 2 milioni e 900mila persone sono state vittime di truffe o tentativi di raggiro sulle utenze di luce e gas, per un danno potenziale vicino ai 650 milioni di euro.

La scusa può essere un aumento imminente, un errore sulla fornitura, una tariffa da aggiornare. Poi arrivano le richieste: dati personali, codici dell’utenza, fino all’Otp ricevuto sul cellulare. Informazioni che possono essere utilizzate per attivare servizi o contratti mai realmente voluti. Non sono casi isolati. L’Antitrust ha documentato telefonate nelle quali gli operatori si presentavano come dipendenti di autorità di controllo o di un fantomatico “centro assistenza bollette”, prospettando aumenti o anomalie inesistenti per convincere il cliente a cambiare fornitore.

Sei società di call center sono state sanzionate complessivamente per 520mila euro. Il fenomeno riguarda da vicino anche San Marino. L’AASS ha già segnalato tentativi di phishing nei quali nome e logo dell’Azienda venivano utilizzati abusivamente per dare credibilità a false offerte. Sul Titano la verifica è più semplice: per acqua, gas ed energia elettrica il riferimento è l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici. Davanti a una mail, una bolletta o una richiesta sospetta, quindi, meglio interrompere il contatto e rivolgersi direttamente ad AASS attraverso i canali ufficiali. Le regole sono poche ma decisive: mai comunicare password o codici Otp, mai cliccare sui link arrivati con messaggi e diffidare soprattutto dell’urgenza. Perché le truffe cambiano pelle. E oggi possono avere l’aspetto rassicurante di una bolletta perfettamente credibile.







