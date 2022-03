COSTI AUMENTATI Bollette e carburanti: Governo al lavoro su progetto di sistema contro i rincari Allo studio in Italia il piano anticrisi. Indetto intanto per lunedì lo sciopero degli autotrasportatori. E nei supermercati è già corsa all'acquisto di pasta e altri beni

Mentre la Commissione garanzia boccia lo stop dell'autotrasporto di lunedì, il settore è pronto alla protesta. I Tir si fermeranno per l’aumento incontrollato della benzina e del gasolio, che ha costretto i lavoratori (e non solo) ad impiegare quasi il doppio dell’investimento economico per fare un pieno. L'annuncio dello sciopero, nei giorni scorsi, aveva fatto temere il blocco delle merci, soprattutto dei prodotti alimentari, e dei rifornimenti di carburante, tanto che in tutta Italia - anche per l'allarme su eventuali ulteriori rincari - si assiste tuttora alla corsa all'acquisto di pasta, zucchero, farina, olio e riso. E poi file di auto alle pompe di benzina. E San Marino non fa eccezione. In Italia Governo al lavoro al piano anticrisi. Prime misure forse in settimana. “Non siamo ancora in una “economia di guerra”, dice il premier Mario Draghi, ma è meglio prepararsi”.

A San Marino gli stessi contraccolpi. Preoccupa l'escalation senza sosta dei listini dei carburanti, pur contando sul minore differenziale fiscale: “Una politica dei prezzi di gasolio e benzina che non è possibile stabilire in autonomia – ricorda il Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti –, in ragione degli accordi in vigore dobbiamo mantenere un certo allineamento. Mi attendo però che l'Italia prenda in considerazione quanto prima qualche intervento a cui – assicura - ci adegueremo immediatamente”.

Sul fronte energetico, chiuso da AASS appena due giorni prima che scoppiasse la guerra in Ucraina, il contratto con Enel per la fornitura di gas per i prossimi sei anni ad un costo conveniente (50 euro al MWh), “mettendo in protezione dunque il sistema dal lato dell'approvvigionamento – rileva il Segretario di Stato per il Lavoro, Teodoro Lonfernini – restano tuttavia gli aggiornamenti tariffari delle utenze (ferme da 12 anni), quelli già prestabiliti con rialzi tra il 25% e 35% su base annua (va comunque rilevato che in Italia le stesse percentuali riguardano aumenti su base mensile). Il problema è sicuramente da affrontare – afferma Lonfernini, annunciando che presto verrà presentato in Congresso un progetto di sistema, un pacchetto complessivo di interventi, “contro rincari sempre più insostenibili”.

Nel video l'intervista di Luigi Canini, benzinaio.

