ENERGIA Bollette, RF: "Delittuoso vendere il contratto swap" Il Governo, aggiunge il partito, non è stato ancora in grado di prevedere interventi economici di sostegno, come bonus o crediti d’imposta, per aiutare le famiglie a pagare le bollette.

Bollette, RF: "Delittuoso vendere il contratto swap".

Repubblica Futura torna a commentare la vicenda bollette. “L'unico esito di tutta questa baraonda – scrive RF – sarà che i sammarinesi pagheranno quanto consumato nel periodo invernale questa estate. Il problema non è tanto quello di ridurre artificiosamente del 30% le componenti di consumo “presunto”, “cuore” della decisione politica presa; ma è che le tariffe sono aumentate di quasi il 70% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e quindi i consumi reali costeranno ai cittadini diverse centinaia di euro in più.

"È stato delittuoso – aggiunge il partito - vendere negli ultimi giorni il contratto Swap di “assicurazione” che aveva fissato, per 6 anni, il prezzo di acquisto ad un livello estremamente competitivo”.

Due gli aspetti evidenziati da Repubblica Futura: "AASS nel suo comunicato di qualche giorno fa spiega che non c’è stato alcun errore, anzi, la scelta di fatturare bollette con consumi presunti anziché con consumi reali derivava dal fatto che le prime letture reali erano risultate molto alte rispetto agli standard: in pratica, la scelta di AASS sembra sia stata una scelta di tutela per la cittadinanza, per fatturare bollette più basse. Poi è intervenuto il comunicato stampa del Governo e AASS si è dovuta/voluta adeguare" .

"Il secondo punto - sottolinea Rf - è che il Governo non è stato ancora in grado di prevedere interventi economici di sostegno, come bonus o crediti d’imposta, per aiutare le famiglie a pagare le bollette. Lo hanno fatto ovunque nel mondo, tranne che a San Marino".

